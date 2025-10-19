Christopher Nolan roser Dwayne Johnsons The Smashing Machine prestasjon

HQ

Oppenheimer-regissør Christopher Nolan har gått i bresjen for Benny Safdies The Smashing Machine. Nolan berømmet spesielt prestasjonen til Dwayne "The Rock" Johnson, som har høstet stor beundring for sin rolle som Merk Kerr.

I en samtale med regissør Benny Safdie på podcasten The Director's Cut The Smashing Machine pekte Nolan på styrkene i Johnsons prestasjon. "Det er hjerteskjærende. Jeg synes det er en utrolig prestasjon. Jeg tror ikke du vil få se en bedre prestasjon i år", sa han.

I filmen portretterer Johnson UFC-fighteren Mark Kerr gjennom karrierens prøvelser og trengsler. Kerr, som kjempet før UFC ble det globale fenomenet det er i dag, er fortsatt en høyt ansett skikkelse blant utøvere og MMA-tilhengere. Hans liv var også gjenstand for dokumentarfilmen The Smashing Machine fra 2002.