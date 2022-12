Chronicles of Riddick-skaperen jobber nå på Indiana Jones-spillet

HQ

Som du kanskje husker jobber det svenske studioet Machine Games for tiden med et nytt Indiana Jones-eventyr, selv om vi ikke har hørt noe om det siden det ble annonsert for nesten to år siden.

Nå ser det i alle fall ut til å være på vei inn i full produksjon da det nå avsløres (via VGC) at skaperen av The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay og The Darkness - Jens Andersson - har sluttet seg til teamet som Design Director. Han vil jobbe sammen med Creative Director Axel Torvenius (Art Director på Wolfenstein II: The New Colossus) og Jerk Gustafsson som eksekutiv produsent (en rolle han også hadde i Wolfenstein-serien).

Det bemerkes at et stort antall tidligere Starbreeze-ansatte for tiden jobber hos Machine Games på Indiana Jones, inkludert mer en 20 personer som bidro til å lage The Darkness. Det viser seg også at Andersson er godt kjent med Indiana Jones fordi han tidligere har jobbet med et spill i serien, som dessverre ble kansellert:

"This is also redemption. When I accepted the offer to go to San Francisco in 2009, it was to lead the design on an Indiana Jones game, but that game got cancelled before I even got there.

Now, I get a chance to do what I originally hoped to, but this time I get to do it with some of my oldest and best friends. Joining MachineGames is like coming home - amazing people I worked with during Riddick and Darkness, but also teeming with new ones, whose talent daily blow me away."

Selv om vi ikke vet når vi får noe livstegn fra spillet, kan det tenkes at Bethesda gjerne vil ha litt synergi med den kommende filmen, og kanskje får vi se noe under The Game Awards den 9. desember.