Chrono Cross-inspirerte Sea of Stars utsatt til 2023

Da The Messenger-utviklerne i Sabotage annonserte Sea of Stars i 2020 og mer enn tidoblet Kickstartermålet sitt sa de at planen var en lansering i fjerde kvartal av 2022. Med tanke på hvor mange spill som har fastsatt de kommer i oktober den siste tiden fryktet nok mange at det Chrono Cross-inspirerte spillet vil havne der også. Den gode nyheten er at det ikke skjer, men den dårlige er altså at spillet ikke kommer i 2022 i det hele tatt.

For utviklerne har gått på Twitter for å avsløre at Sea of Stars utsettes til en gang i 2023 siden denne siste delen av utviklingen viser at de trenger mer tid for å finpusse spillet uten å ofre sin egen helse.