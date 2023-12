Cissy Jones skulle være den kvinnelige hovedstemmen i Starfield, men Bethesda gjorde en avgjørende designendring.

HQ

Flere av de største utgivelsene i 2023 inneholder noen ganske gjenkjennelige stemmeskuespillere og dubbingstjerner. Matt Mercer er en av dem, men du kjenner også igjen den rolige stemmen til Cissy Jones, Joyce Price i Life is Strange, Delilah i Firewatch og nylig også Adreja, et medlem av Constellation og en av de mest populære og bakgrunnshistoriedrevne følgesvennene i Starfield.

Film-, TV- og spesielt videospillstemmen var en av hovedtalerne på den nylige BIG-konferansen, og var så snill å gi oss et intervju som du kan se i tekstet versjon nedenfor.

I intervjuet snakket Jones om arbeidet sitt som stemmeskuespiller og fremtiden for yrket sitt nå som AI er på full fart inn i bransjen, men hun avslørte også noen interessante detaljer om utviklingen av Starfield og hvordan det var å spille Andreja i Bethesdas gigantiske romepos.

Til å begynne med ble Cissy Jones opprinnelig ansatt for å spille inn stemmene til hovedrollen i Starfield, en beslutning som senere ble endret av Bethesda til fordel for en stum hovedrolleinnehaver. "Jeg prøvespilte først for rollen i 2016 og ble ansatt i 2018. Og så spilte jeg først inn for å være hovedpersonen, ikke Andreja. Vi spilte inn 30-40 timer med voiceover-hovedperson, og så bestemte de seg for at det ikke var riktig å ha en hovedperson med stemme."

"Så de kuttet ut alt det og sa at vi ville gi deg partnerrollen, noe som vanligvis ikke skjer i videospill. Vanligvis er det slik at hvis du mister rollen som er ute, er du ute, farvel og lykke til. Men Bethesda har vært så hyggelige å jobbe med, og både den mannlige hovedrolleinnehaveren og jeg selv fikk hovedrollene som ledsagere."

Cissy Jones forteller også at hun har brukt fem år på å spille inn replikker til karakteren sin, og har lært henne å kjenne som en del av seg selv, noe hun også har opplevd på en litt merkelig måte under innspillingen av Andrejas romantiske scener og sexscener.

"Det er litt rart. De øktene var veldig rare. Men det er, du vet, jeg elsker at spillene nå fortsetter på det realismenivået, at man kan leve seg så mye inn i en historie, for hvis man tilbringer så mye tid med noen, er det som regel sannsynlig at det oppstår en romantisk forbindelse. Så hvorfor ikke se hva det kan føre til i spill?".