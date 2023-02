Cities: Skylines debuterer på PS5 og Xbox Series neste uke

HQ

Paradox Interactive og utvikler Colossal Order har annonsert at Cities: Skylines vil debutere på nåværende generasjons konsoller neste uke. Denne utgaven av spillet kommer til PS5 og Xbox Series, og vil være en Remastered Edition som bruker konsollenes ekstra kraft til å vise grafiske forbedringer, i tillegg til mer byggbare fliser og ekstra spillerverktøy.

Satt til å ankomme 15. februar, blir vi fortalt at Remastered Edition vil selges for £ 34.99 / € 39.99, men kommer som en gratis oppdatering for alle som eier en kopi av spillet og alle DLC-ene på PS4 eller Xbox One.

Når det gjelder hva disse tilleggene i spillet vil inneholde vil det legges til 16 flere byggbare fliser, et hurtigvalgverktøy, forbedringer av brukeropplevelsen (inkludert presisjonsplasseringsverktøy), ytterligere miljøkontrollpaneler som gir bedre værjusteringsalternativer, en kartredigerer og en grafisk forbedring, men de nøyaktige detaljene om disse blir ikke nevnt.