For noen dager siden annonserte Epic Games at de ikke vil følge den vanlige prosedyren med ett eller to gratis spill i en uke denne julen, men i stedet by på ett gratis spill hver dag. Det hele starter i dag, og det er simulasjonsfansen som kan juble først.

For som overskriften avslører er det altså Cities: Skylines som du kan få gratis på PC så lenge du legger det til i samlingen din før klokken 17 i morgen. Da overtar et annet, foreløpig hemmelig, spill gratisplassen.