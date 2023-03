Cities: Skylines får sin siste utvidelse i mai

HQ

Som en del av det nylige Paradox Announcement Show som fant sted i begynnelsen av måneden, ble det avslørt at Cities: Skylines endelig ville få en skikkelig oppfølger, etter åtte år med støtte etter lanseringen av originalen.

Nå, som en oppfølging av dette, har utvikler Colossal Order kunngjort det siste veikartet for Cities: Skylines og avslørt at den siste utvidelsen for spillet vil debutere i mai.

Denne miniutvidelsen vil tilsynelatende ha et feriefokus, og vi blir fortalt at flere detaljer om den vil bli delt "snart!" Ellers kan vi forvente en rekke mindre innholdspakker som utgjør World Tour - Last Stops-batchen med tilleggsinnhold, som kommer så snart som 22. mars og fortløpende inn i mai.

Den 22. mars kommer pakkene Shopping Malls, Africa in Miniature, og Sports Venues, alt på toppen av en gratis oppdatering og ekstra radiostasjoner som bringer 80s Movies Tunes, Pop Punk Radio og JADIA Radio-stasjoner.

Når vi ser frem til mai, kan vi forvente flere innholdspakker, inkludert pakkene Industrial Evolution, Railroads of Japan og Brooklyn & Queens. Det vil også være Piano Tunes og 90s Pop Radio-stasjonen som kommer hit også.

Av alle disse siste innholdstilleggene for Cities: Skylines, hvilke er du mest spent på?