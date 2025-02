HQ

Civilization er en veldig merkelig serie å anmelde, for til tross for at hvert spill viderefører formelen fra tidligere titler, har folk rett og slett sine favoritter med Civ. Et spill som de aksepterer, med vorter og alt. Ingen Civilization-spill er perfekte, men en favoritt er mer verdt enn perfeksjon for Civ-fans. For meg er det Civ V, et spill som fortsatt har en buggy flerspillerdel, men en tittel som får meg til å komme tilbake igjen og igjen til tross for alderen og mange andre strategispill som kjemper om oppmerksomheten min.

Civilization VI var et skritt i en mer tilgjengelig retning, et spill jeg ikke helt klarte å få grep om. Men Civilization VII snur dette steget til et sprang i retning av å strømlinjeforme hele prosessen, fant jeg meg selv i å like det mye mer enn seriens forrige bidrag. Det er mye nytt i Civilization VII, så mye at jeg virkelig slet med å få plass til alt i forhåndsvisningen min, men på grunn av måten det er spredt ut foran deg, er det likevel lett å ta det i større biter.

Det skyldes i stor grad at spillet ikke er ett langt maraton, men i stedet tre kortere joggeturer takket være Ages-mekanikken. I stedet for å bare velge én leder som er knyttet til én sivilisasjon fra begynnelsen av, kan du bytte sivilisasjon ved hver Age-passering, samtidig som du beholder lederen din hele tiden. Ved hvert aldersskifte er det en anstendig pause i spillet. Noen av enhetene dine blir oppgradert, mens andre blir etterlatt. Byene dine blir igjen til byer, med oppgraderinger som kan overføres fra alder til alder. Hvis du ikke bare spiller i én tidsalder - noe du kan gjøre hvis du og vennene dine ikke har 10 timer til overs - vil du bygge en arv gjennom hele spillet, som i bunn og grunn definerer din seiersvei, enten det er gjennom vitenskap, kultur, krigføring osv.

Arven lar deg planlegge over tidsaldre, men stort sett vil du spille fra tidsalder til tidsalder, ettersom antikken, utforskningen og den moderne tidsalderen har hvert sitt fokus. Dette gir deg på sett og vis en ny start med jevne mellomrom, men det kan samtidig være ganske skurrende, og det tar ikke helt hensyn til det faktum at spillere kan vokse fra alder til alder. Hvis du er sterk i Antikken, vil du ikke være svak i Utforsking. Det avhenger selvfølgelig av dine egne ferdigheter som spiller, men mot AI-en er det sjelden noen som kommer tilbake etter å ha blitt trampet ned i det tidlige spillet. Apropos AI, en av de største endringene i Civilization VII dreier seg om diplomati og bruken av Influence, en ny ressurs som lar deg utføre diplomatiske handlinger som å støtte en alliert i krigen eller spionere på et fiendtlig imperium. Tanken er god, men hvis du samler sammen Influence, er det altfor lett å være den snille fyren eller å bruke den lettsindig uten å bekymre deg for konsekvensene.

Det vil ta hundrevis, om ikke tusenvis av timer å virkelig forstå Ages og avgjøre om de er et godt eller dårlig tilskudd til formelen. Det virker imidlertid som et merkelig valg å hylle en kortere opplevelse når Civilization-fans mer enn gjerne bruker endeløse timer på å gå gjennom byene sine og trykke på neste tur-knappen til de kan komme til neste del av imperiets organisering. I tillegg til Ages er mange av de nye mekanikkene en klar suksess når det gjelder å strømlinjeforme og forfriske Civ-opplevelsen.

At du kan bytte Civ gjennom hver Age, hørtes først ut som en overkomplikasjon, siden det betyr at du må lære mye mer om hver sivilisasjon før du går inn i et spill, men takket være andre strømlinjeformede elementer lar det deg i virkeligheten grave deg ned i dybden som Civilization VII tilbyr. Det forhindrer også at enkelte sivilisasjoner får krafttopper tidligere eller senere i spillet. Du trenger ikke lenger å spille rundt toppen din, ettersom hver nye sivilisasjon er designet for å være sterk i sin egen tidsalder.

Hærkommandanter skilte seg ut for meg da jeg først spilte spillet, og jeg tror de i all hemmelighet kan være den største endringen i serien så langt. Det å kunne ha flere enheter på én brikke løser et av de største problemene med kriger i Civ, der det føltes som om den som kunne holde på flest brikker, bare ville vinne. Hærførerne, kombinert med de nye kampanimasjonene og de flotte enhetene, gjør kampene i Civilization VII til en fornøyelig opplevelse, noe jeg ble positivt overrasket over, med tanke på at jeg vanligvis ikke deltar i krig før langt senere i spillet.

Omgivelsene og den generelle grafikken har fått en klar oppgradering denne gangen, og det er første gang jeg føler at vi virkelig kan kalle et Civ-spill pent. Tidligere har grafikken enten sett for gammel ut eller - som i tilfellet Civilization VI - for tegneserieaktig og tåpelig. Civilization VII kombinerer Civ V og Civ VIs utseende, og skaper et spill som du ikke kan la være å se på i detalj, mens du sveiper over imperiet ditt for å sjekke ut alle de små bygningene og enhetene dine. Det virker som om Civilization VII også vet at det ser bra ut, for det viser ofte frem grafikken når du bygger et underverk eller står overfor en naturkatastrofe.

Det har aldri vært enklere å administrere byene dine, for hver gang du utvider en bosetning, forbedrer du automatisk den flisen du velger, og utvider grensene dine hvis du kan. Distrikter er tilbake, slik at du kan skape urbane og landlige områder av en bosetning, og fokuset på byer som sekundære bosetninger tar igjen noen elementer ut av spillerens hender for å la deg fokusere på det morsomme med å bygge i din største by. Du kan selvfølgelig gjøre en by til en by, men du trenger gull for å gjøre det, og kostnaden øker med hver by du har. Disse endringene høres kanskje kontroversielle ut for en innbitt Civ-spiller, men de er en fin måte å komme i gang med alt det nye i spillet på, uten å bli oppslukt av detaljstyringen du hadde før. Det er fortsatt god plass til å gjøre imperiet ditt mer effektivt, men jeg må si at jeg savner arbeiderne veldig. Fraværet av dem gjør at fokuset i spillet i mye større grad rettes mot de militære enhetene og bosetningsproduksjonen, i stedet for å lure på hva de sivile holder på med.

Alt i alt er Civilization VII en mer enn verdig inkludering i denne historiske serien. Som med alle Civilization-spill er det ikke alle endringene som vil bli ønsket velkommen av alle fans, men i det store og hele er dette et strømlinjeformet 4X-strategispill som kan spilles like uendelig mye som sine forgjengere, og en tittel jeg har hatt glede av, med vorter og det hele.