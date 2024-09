Civilization VII bruker DRM-beskyttelsen Denuvo og krever 2K-konto for å spille på nett

HQ

Det så lyst ut en stund da det for et par uker siden lå an til at utgiveren 2K Games dropper sin egen launcher for det kommende strategispillet Civilization VII. Tilsynelatende var dette bare ett skritt fremover som dessverre også førte til et par skritt tilbake.

Det har nå dukket opp informasjon på Steams nettsted som forteller oss at PC-versjonen av spillet bruker den ofte krevende Denuvo-kopibeskyttelsen. Som om ikke det var nok, trenger du også en 2K-konto for å bruke spillets online-tjenester.