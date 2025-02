Civilization VII Tidlig tilgang åpner for stort sett negative Steam-anmeldelser

HQ

Civilization VIIs offisielle utgivelsesdato kommer kanskje ikke før 11. februar, men allerede nå har spillere som har kjøpt Deluxe- eller Founders-utgavene blitt kjent med den nyeste utgaven av 4X-strategititanen.

Mange spillere har imidlertid funnet spillet å være mindre enn det de hadde håpet på, med spillet som sitter på bare 39% positive anmeldelser på Steam i skrivende stund. Spillerne oppgir i stor grad brukergrensesnittet som en viktig årsak til den negative mottakelsen, men også den nye tilnærmingen til sivilisasjoner og ledere, Ages-mekanikken, begrensede kartstørrelser, tilpasningsmuligheter og mye mer.

Til tross for den negative mottakelsen finnes det mange håpefulle spillere, selv blant dem som ikke kan anbefale spillet akkurat nå. Civilization VI ble også lansert i en ganske kontroversiell tilstand, og derfor vet vi at Firaxis kan gjøre et spill bedre med tiden. Vi likte Civilization VII i vår anmeldelse, og mange pressefolk delte positive meninger om spillet. Men Civilization er en av de seriene der spillerne er de som kommer til å holde på med spillet i årevis og hundrevis, om ikke tusenvis av timer, så de har en kunnskap som stikker veldig dypt.

Utviklerne har allerede begynt å svare brukerne også, og under en anmeldelse angående brukergrensesnittet skrev de: "Vi er klar over og ser på tilbakemeldinger om spillets brukergrensesnitt. Vi fortsetter å gjøre forbedringer på Civilization VII, og setter pris på at du tar deg tid til å komme med tilbakemeldinger og anmeldelser!"