Clair Obscur: Expedition 33 avduker gameplay og hovedkarakterer på Xbox Developer Direct

For hvert år som går, sletter vesenet kjent som Paintress mennesker fra eksistensen som er i den alderen hun tegner på himmelen. Og i år var det 33-åringenes tur. Så en gruppe modige mennesker, som ikke har noe å tape, begir seg ut på et eventyr rundt om i verden for å finne og tilintetgjøre maleren før den forferdelige profetien går i oppfyllelse. Clair Obscur: Expedition 33 følger denne gruppen av unike karakterer, og andre som blir med dem på veien, i et turbasert rollespill utviklet i Montpellier av Sandfall Interactive-studioet.

På Xbox Developer Direct fikk vi en ny grundig titt på spillet, i tillegg til å møte noen av utviklingslederne som har introdusert oss for ulike aspekter ved spillet. For eksempel dybden som hovedkarakterene har blitt utviklet med for å føles voksne og komplekse, og hvordan konflikten om hvordan de skal takle den vanskelige oppgaven deres vil utvikle fortellingen. Vi har også sett noen av skapningene som befolker denne nedtonede verdenen, som Sandfall rammer inn som en slags Belle Époque-fantasy.

Til tross for at det er sterkt inspirert av JRPG-klassikere som Final Fantasy eller Persona-serien, er det turbaserte kampsystemet flytende, med sanntidsreaksjoner og et stort utvalg av spillestiler. Dette skyldes at hver karakter har et rikt tre av unike evner, støttet av en myriade (seriøst, presentasjonen inneholdt dusinvis) av passive evner for å tilpasse dem ytterligere.

Det er uten tvil mye potensial i det vi har sett i dag, og vi gleder oss til 24. april, når Clair Obscur: Expedition 33 kommer til PS5, PC og Xbox Series. Sjekk ut traileren nedenfor.