Clair Obscur: Expedition 33 ble laget for bare 10 millioner dollar

Marvel's Spider-Man kostet rundt 100 millioner dollar å lage, Marvel's Spider-Man 2 kostet omtrent tre ganger så mye og Cyberpunk 2077 kostet hele 450 millioner dollar. Så hva med Game of the Year-vinneren Clair Obscur: Expedition 33?

I et intervju med The New York Times har Sandfall Interactive bekreftet at spillet til syvende og sist kostet drøyt 10 millioner dollar å produsere. Det er omtrent en femtedel av budsjettet til Astro Bot, den forrige Game of the Year-vinneren ved Game Awards, som er anslått å ha kostet mellom 50 og 75 millioner dollar.

De påpeker blant annet at de har valgt en mer lineær struktur og at de har "spart ressurser på smarte måter", men det virker som om prosjektet rett og slett har vært ganske strømlinjeformet fra starten av.