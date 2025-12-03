Clair Obscur: Expedition 33 dominerer Game Pass i 2025

HQ

Året er ikke over ennå, og høytidssesongen har egentlig ikke startet for fullt. Det har imidlertid ikke hindret Microsoft i å avsløre hvilket spill som tiltrakk seg flest Game Pass brukere i 2025, basert på antall unike brukere i løpet av de første 30 dagene.

Og som du kanskje allerede har gjettet fra overskriften, er det den svært anerkjente tittelen Clair Obscur: Expedition 33. ID@Xbox sjef Guy Richards forklarer i et innlegg på Xbox Wire hvorfor Microsoft valgte å legge til spillet i abonnementstjenesten så tidlig (bekreftet et år før utgivelsen) :

"Fra starten av var Sandfalls ambisjoner klare, og vi følte virkelig at de ønsket å skape noe helt spesielt, noe som overgikk forventningene til teamet. Da vi spilte de første versjonene, opplevde vi den gripende historien, den fantastiske grafikken og blandingen av JRPG-mekanikk og franske kulturtemaer som føltes frisk og særegen. Det er den typen opplevelse vi visste at Xbox-spillere ville elske å oppdage."

Sandfall Interactives kreative direktør Guillaume Broche er også i godt humør og forklarer hvorfor han tror Game Pass har vært gunstig for studioets debuttittel, og sier at samarbeidet har gjort det mulig for "mange mennesker å prøve spillet vårt når de kanskje ikke hadde gjort det før. Den turbaserte RPG-sjangeren har mange fans, men noen ganger kan den skremme bort folk som foretrekker mer sanntids actionspill, men Game Pass senket den inngangsbarrieren. De kunne bare prøve det og se hvordan det føltes. Så mange nysgjerrige spillere kunne starte spillet, utforske Lumière og det tidlige spillet, og innse at det er mye å glede seg over her, selv om de ikke forventet det til å begynne med."

Neste uke forventes Clair Obscur: Expedition 33 å vinne flere priser på den prestisjetunge The Game Awards etter å ha mottatt flest nominasjoner noensinne. Vi kommer til å dekke begivenheten og rapportere om prisutdelingen, nyheter, trailere og mye mer.

Hva med deg? Har Game Pass hjulpet deg med å oppdage titler du ellers kanskje ikke ville gitt en sjanse?