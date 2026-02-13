Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei og Death Stranding 2: On the Beach vinner stort på DICE Awards

HQ

Er det i det hele tatt noe poeng i å lese de nominerte lenger? I det hele tatt å arrangere prisutdelingene? Bare gi Clair Obscur: Expedition 33 alt gullet som er smeltet ned og satt sammen på dette tidspunktet. Spøk til side, det talentfulle teamet hos Sandfall Interactive har en annen grunn til å feire, ettersom de plukket opp fem seire under gårsdagens DICE Awards.

Clair Obscur: Expedition 33 Sandfall of Yotei vant prisen for årets spill, prisen for årets RPG, beste spillregi, beste kunstregi og fremragende fortelling. Ghost of Yotei fulgte opp sine fem trofeer med tre for Atsus eventyr, inkludert en pris dedikert til Atsu selv. Deretter fulgte Death Stranding 2: On the Beach og Blue Prince på en delt tredjeplass, med to priser hver.

Andre steder så vi noen undervurderte og interessante spill plukke opp seire. Lego Party vant for beste partyspill, Rematch vant for beste sportstittel, Hotel Infinity og Ghost Town fikk noen oppslukende spillnikker, og på en eller annen måte Mortal Kombat: Legacy Kollection fikk seieren for beste kampspill. Sjekk ut hele shortlisten og vinnerlisten nedenfor :

Årets spill





Arc Raiders



Blue Prince



Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner



Forsendelse



Ghost of Yōtei



Fremragende prestasjon i spillregi





Blue Prince



Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner



Ghost of Yōtei



Hades II



Kingdom Come: Deliverance II



Fremragende prestasjon innen spilldesign





Arc Raiders



Blue Prince - Vinner



Hades II



Kingdom Come: Deliverance II



Öoo



Årets onlinespill





Arc Raiders - Vinner



Battlefield 6



Mario Kart World



Marvel Rivals



Split Fiction



Årets mobilspill





Persona 5: The Phantom X - Vinner



Umamusume: Pretty Derby



HVA ER SAMMENSTØTET?



Hvor vindene møtes



Outstanding Achievement for an Independent Game





Baby Steps



Blue Prince - Vinner



Forbruk meg



Despelote



Dispatch



Immersiv virkelighet Teknisk prestasjon





Ghost Town



Hotel Infinity - Vinner



Marvels Deadpool VR



Star Wars: Beyond Victory - et lekesett i blandet virkelighet



Unloop



Årets spill i blandet virkelighet





Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked



Ghost Town - Vinner



Marvels Deadpool VR



The Midnight Walk



Thief VR: Legacy of Shadow



Fremragende prestasjon innen animasjon





Death Stranding 2: På stranden



Ghost of Yōtei



Monster Hunter Wilds



South of Midnight - Vinner



The Midnight Walk



Fremragende prestasjon i art direction





Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner



Death Stranding 2: På stranden



Forsendelse



Ghost of Yōtei



The Midnight Walk



Fremragende karakterprestasjon





Clair Obscur: Expedition 33 - Esquie



Clair Obscur: Expedition 33 - Maelle



Dispatch - Courtney/Invisigal



Dispatch - Robert Robertson III/Mecha Man



Ghost of Yōtei - Atsu - Vinner



Fremragende prestasjon i original musikkomposisjon





Clair Obscur: Expedition 33



Ghost of Yōtei - Vinner



Herdling



Mario Kart World



Havets sverd



Fremragende prestasjon innen lyddesign





Arc Raiders



Death Stranding 2: On the Beach - Vinner



Ghost of Yōtei



Lumines Arise



Split Fiction



Fremragende prestasjon i historien





Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner



Forbruk meg



Despelote



Sør for midnatt



The Drifter



Fremragende teknisk prestasjon





Arc Raiders



Assassin's Creed Shadows



Death Stranding 2: On the Beach - Vinner



Donkey Kong Bananza



DOOM: The Dark Ages



Årets actionspill





Absolum



Arc Raiders



DOOM: The Dark Ages



Hades II - Vinner



Ninja Gaiden 4



Årets eventyrspill





Blue Prince



Dispatch



Donkey Kong Bananza



Ghost of Yōtei - Vinner



Hollow Knight: Silksong



Årets familiespill





LEGO® Party! - Vinner



LEGO® Voyagers



Lumines Arise



MARVEL Cosmic Invasion



POPUCOM



Årets kampspill





2XKO



Capcom Fighting Collection 2



FATAL FURY: City of the Wolves



Mortal Kombat: Legacy Kollection - Vinner



WWE 2K25



Årets racingspill





EA SPORTS F1® 25



Kirby Air Riders



Mario Kart World - Vinner



Wheel World



Årets rollespill





Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner



Citizen Sleeper 2: Starward Vector



Kingdom Come: Deliverance II



Monster Hunter Wilds



The Outer Worlds 2



Årets sportsspill





EA SPORTS FC™ 26



PGA Tour 2k25



MLB® The Show™ 25



NBA 2k26



Omkamp - Vinner



Årets strategi-/simuleringsspill

