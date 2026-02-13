Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei og Death Stranding 2: On the Beach vinner stort på DICE Awards
Nok en GOTY-seier til den ustoppelige maskinen som er Clair Obscur.
Er det i det hele tatt noe poeng i å lese de nominerte lenger? I det hele tatt å arrangere prisutdelingene? Bare gi Clair Obscur: Expedition 33 alt gullet som er smeltet ned og satt sammen på dette tidspunktet. Spøk til side, det talentfulle teamet hos Sandfall Interactive har en annen grunn til å feire, ettersom de plukket opp fem seire under gårsdagens DICE Awards.
Clair Obscur: Expedition 33 Sandfall of Yotei vant prisen for årets spill, prisen for årets RPG, beste spillregi, beste kunstregi og fremragende fortelling. Ghost of Yotei fulgte opp sine fem trofeer med tre for Atsus eventyr, inkludert en pris dedikert til Atsu selv. Deretter fulgte Death Stranding 2: On the Beach og Blue Prince på en delt tredjeplass, med to priser hver.
Andre steder så vi noen undervurderte og interessante spill plukke opp seire. Lego Party vant for beste partyspill, Rematch vant for beste sportstittel, Hotel Infinity og Ghost Town fikk noen oppslukende spillnikker, og på en eller annen måte Mortal Kombat: Legacy Kollection fikk seieren for beste kampspill. Sjekk ut hele shortlisten og vinnerlisten nedenfor :
Årets spill
- Arc Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner
- Forsendelse
- Ghost of Yōtei
Fremragende prestasjon i spillregi
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Kingdom Come: Deliverance II
Fremragende prestasjon innen spilldesign
- Arc Raiders
- Blue Prince - Vinner
- Hades II
- Kingdom Come: Deliverance II
- Öoo
Årets onlinespill
- Arc Raiders - Vinner
- Battlefield 6
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Split Fiction
Årets mobilspill
- Persona 5: The Phantom X - Vinner
- Umamusume: Pretty Derby
- HVA ER SAMMENSTØTET?
- Hvor vindene møtes
Outstanding Achievement for an Independent Game
- Baby Steps
- Blue Prince - Vinner
- Forbruk meg
- Despelote
- Dispatch
Immersiv virkelighet Teknisk prestasjon
- Ghost Town
- Hotel Infinity - Vinner
- Marvels Deadpool VR
- Star Wars: Beyond Victory - et lekesett i blandet virkelighet
- Unloop
Årets spill i blandet virkelighet
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
- Ghost Town - Vinner
- Marvels Deadpool VR
- The Midnight Walk
- Thief VR: Legacy of Shadow
Fremragende prestasjon innen animasjon
- Death Stranding 2: På stranden
- Ghost of Yōtei
- Monster Hunter Wilds
- South of Midnight - Vinner
- The Midnight Walk
Fremragende prestasjon i art direction
- Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner
- Death Stranding 2: På stranden
- Forsendelse
- Ghost of Yōtei
- The Midnight Walk
Fremragende karakterprestasjon
- Clair Obscur: Expedition 33 - Esquie
- Clair Obscur: Expedition 33 - Maelle
- Dispatch - Courtney/Invisigal
- Dispatch - Robert Robertson III/Mecha Man
- Ghost of Yōtei - Atsu - Vinner
Fremragende prestasjon i original musikkomposisjon
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei - Vinner
- Herdling
- Mario Kart World
- Havets sverd
Fremragende prestasjon innen lyddesign
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach - Vinner
- Ghost of Yōtei
- Lumines Arise
- Split Fiction
Fremragende prestasjon i historien
- Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner
- Forbruk meg
- Despelote
- Sør for midnatt
- The Drifter
Fremragende teknisk prestasjon
- Arc Raiders
- Assassin's Creed Shadows
- Death Stranding 2: On the Beach - Vinner
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
Årets actionspill
- Absolum
- Arc Raiders
- DOOM: The Dark Ages
- Hades II - Vinner
- Ninja Gaiden 4
Årets eventyrspill
- Blue Prince
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei - Vinner
- Hollow Knight: Silksong
Årets familiespill
- LEGO® Party! - Vinner
- LEGO® Voyagers
- Lumines Arise
- MARVEL Cosmic Invasion
- POPUCOM
Årets kampspill
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- FATAL FURY: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection - Vinner
- WWE 2K25
Årets racingspill
- EA SPORTS F1® 25
- Kirby Air Riders
- Mario Kart World - Vinner
- Wheel World
Årets rollespill
- Clair Obscur: Expedition 33 - Vinner
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Kingdom Come: Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Årets sportsspill
- EA SPORTS FC™ 26
- PGA Tour 2k25
- MLB® The Show™ 25
- NBA 2k26
- Omkamp - Vinner
Årets strategi-/simuleringsspill
- The Alters - Vinner
- Drop Duchy
- Europa Universalis V
- The King is Watching
- StarVaders