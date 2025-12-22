Clair Obscur: Expedition 33 har fått fratatt en av prisene for årets spill

HQ

Det viser seg at du virkelig kan lide av suksess. Indie Game Awards har trukket tilbake Clair Obscur: Expedition 33's Game of the Year-pris etter oppdagelsen av at GenAI ble brukt til plassholderkunst i en tidligere versjon av spillet.

I løpet av helgen ble det avslørt at Clair Obscur: Expedition 33 ville miste sine Debut Game og Game of the Year-troféer fra Indie Game Awards på grunn av at spillet ikke lenger var kvalifisert takket være AI-bruken. Sorry We're Closed og Blue Prince vil nå ta hjem disse prisene henholdsvis, med roguelike-puslespillet som vinner toppprisen.

Clair Obscur: Expedition 33s kontrovers ble avdekket da spillere fikk nyss om bruken av kunstig intelligens i spillet gjennom et intervju med El Pais tidligere i år. Der ble det avslørt at noen av bakgrunnsbildene var generert med kunstig intelligens, og at de senere ble lappet ut.

Spillere ser ut til å være på heksejakt etter AI-bruk akkurat nå. På den ene siden er dette et forståelig ankepunkt, ettersom det kan skade den kunstneriske integriteten til et prosjekt, men på den andre siden var det i dette tilfellet i det minste ingen som la merke til at Sandfall brukte AI, og GenAI ble lappet ut, så vi må lure på om dette er en kamp det er verdt å kjempe. Etter hvert som AI griper mer og mer inn i spillutviklingen, er det imidlertid mange som gjør sine stemmer hørt om denne nye teknologien.