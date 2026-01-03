Clair Obscur: Expedition 33 har fått tredje flest GOTY-priser noensinne

HQ

Vi vet at du vet at Clair Obscur: Expedition 33 har prestert utrolig bra når det gjelder salg, anmeldelser og antall priser for årets spill (ikke minst fra oss). Nå har imidlertid Resetera-brukeren Angie satt søkelyset på hvor bra det faktisk har gått ved å lage en liste som viser hvor mange priser de største spillene har fått for årets spill.

FromSoftwares Elden Ring har mottatt flest gjennom tidene, med hele 435. Etter det er det et betydelig gap ned til andreplassen, som er The Last of Us: Part II med 326. Så begynner det å bli interessant, for den tittelen som har mottatt tredje flest priser for årets spill noensinne, er Clair Obscur: Expedition 33 med 291. Den slår dermed store navn som Baldur's Gate III, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2 og Grand Theft Auto V.

Det er imidlertid verdt å merke seg at alle disse andre spillene ikke vil motta flere priser fordi de ble utgitt for lenge siden. 2026 er imidlertid bare tre dager gammelt, og det er mange, mange priser som ennå ikke har blitt delt ut (anslagsvis 100 basert på fjorårets statistikk). Det er derfor all grunn til å tro at Clair Obscur: Expedition 33 vil fortsette å bli kronet til Årets spill, og potensielt gå forbi andreplassen, men det virker mye mer usannsynlig at det vil ta førsteplassen på grunn av Elden Rings overveldende ledelse.

Hva tror du, fortjener Clair Obscur: Expedition 33 tredjeplassen (og snart kanskje andreplassen) for flest Game of the Year-priser gjennom tidene?