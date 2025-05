Clair Obscur: Expedition 33 kan nå 8-10 millioner solgte eksemplarer

HQ

Etter hvert som ryktet sprer seg om Sandfall Interactives RPG-hit Clair Obscur: Expedition 33 har salgstallene for spillet nådd nye milepæler. Til tross for at spillet er tilgjengelig som en del av et Xbox Game Pass-abonnement, kunngjorde utviklerne nylig at det hadde solgt 2 millioner eksemplarer.

Denne kunngjøringen vakte oppmerksomhet hos Michael Douse, Larian Studios' direktør for publisering. I et innlegg på sosiale medier skrev Douse at han har høye forventninger til Clair Obscur: Expedition 33, og trodde det kunne selge opptil 8-10 millioner eksemplarer.

Som publiseringsdirektør for studioet som laget Baldur's Gate III - et annet RPG som tilsynelatende kom ut av ingenting for å levere massiv suksess - vet Douse sannsynligvis hva han snakker om. Likevel, med spillet som er tilgjengelig på Game Pass, er det mulig at mens Clair Obscur: Expedition 33 trekker millioner av spillere, er det mer sannsynlig at folk sjekker ut spillet som en del av et abonnement i stedet for å kjøpe det direkte.