Clair Obscur: Expedition 33 har nådd nok en imponerende milepæl med to millioner solgte eksemplarer

Det har knapt gått en dag siden lanseringen av Clair Obscur: Expedition 33 uten at vi har skrevet om det på en eller annen måte. Men så er det jo også noe utenom det vanlige. Vi snakker om et absolutt mesterverk, skapt av et nytt og relativt lite uavhengig studio med produksjonsverdier som slår flere AAA-titler og har tiltrukket seg massevis av spillere.

Det siste skyldes ikke minst at det er inkludert i Game Pass, men la oss ikke glemme at det også har solgt utrolig bra. Kort tid etter lanseringen i slutten av april ble det annonsert at spillet hadde passert én million solgte eksemplarer, og nå - en drøy uke senere - forteller spillets offisielle Bluesky -konto at det har solgt i over to millioner eksemplarer.

Den franske utvikleren Sandfall interactive sa nylig at det ikke er utelukket at det vil komme DLC til eventyret i fremtiden, noe som tyder på at suksessen vil fortsette i takt med at stadig flere ønsker å oppleve denne merkelige sagaen.