Clair Obscur: Expedition 33 runder 4,4 millioner solgte eksemplarer i det stille

I et nylig intervju med det franske magasinet Clips du Lundi avslørte to medlemmer av Sandfall-teamet at Clair Obscur: Expedition 33 allerede har solgt mer enn 4,4 millioner eksemplarer på verdensbasis. Det offisielt bekreftede tallet ligger fortsatt på 3,3 millioner, men bak kulissene er suksesshistorien enda større. Spillet solgte svimlende tre millioner eksemplarer i løpet av de første 33 dagene på markedet, og ytterligere 1,4 millioner i løpet av de påfølgende 109 dagene. Disse tallene er spesielt iøynefallende i et år da det globale spillmarkedet har slitt med inflasjon og fallende salg.

En del av magien ligger i Sandfalls tilnærming: et beskjedent budsjett på under 50 millioner dollar, en lavere lanseringspris enn gjennomsnittet og et håndverk som mange kritikere mener kan måle seg med - eller til og med overgå - AAA-produksjoner med stort budsjett. Det eneste spørsmålet nå er om Clair Obscur kan passere fem millioner solgte eksemplarer innen utgangen av året. For utgiveren Kepler Interactive er det allerede en økonomisk triumf og et eksempel på hvordan lidenskap og smart ressursforvaltning kan overgå de største aktørene i bransjen.