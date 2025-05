Clair Obscur: Expedition 33 selger 3,3 millioner eksemplarer på 33 dager

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 har vært en hit det landet i fanget vårt for 33 dager siden. RPG-spillet, som er inspirert av Final Fantasy, Devil May Cry og Sekiro: Shadows Die Twice, har solgt i millioner av eksemplarer samtidig som det finnes på Xbox Game Pass, og har nådd enda en imponerende milepæl.

For 33 dager siden ble spillet lansert, og i løpet av den tiden avslørte Sandfall Interactive at Clair Obscur: Expedition 33 har nådd 3,3 millioner solgte eksemplarer. Det er et ganske passende tall, og enda en grunn til feiring for spillets utviklere.

Clair Obscur: Expedition 33s suksess har vært litt av en overraskelse for utviklerne. Selv om de hadde håpet på en sterk mottakelse, har salgstallene og kritikernes respons likevel overrasket dem. Vi har hørt rykter om at DLC potensielt vurderes på Sandfall akkurat nå, og hvis disse salgstallene fortsetter å dukke opp, virker det mer sannsynlig at vi ennå ikke er ferdige med vår malte verden.