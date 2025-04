"Sjansene er gode" for Clair Obscur: Expedition 33 DLC

HQ

Mens The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered så ut til å true suksessen et øyeblikk, har Clair Obscur: Expedition 33 likevel klart å skape bølger etter lanseringen i forrige uke. Fansen ber allerede om mer fra spillets unike verden, og Sandfall Interactives hovedforfatter har hintet om fremtidig DLC.

Som fanget av N4G, Jennifer Svedberg-Yen, hovedforfatter på Clair Obscur: Expedition 33, svarte på fan-spørsmål på Instagram, og ble spurt av en spiller om de ville vurdere å lage DLC eller vise de tidligere ekspedisjonene i en prequel.

"Ingenting konkret som jeg kan si for øyeblikket, vi prøver ærlig talt fortsatt bare å behandle alt som skjer. Det har vært mye å ta inn!" sier Svedberg-Yen. "Vi har alltid sagt at hvis det er et sterkt ønske fra spillerne, vil vi gjerne gjøre noe mer, og basert på responsen så langt vil jeg si at sjansene er gode."

En Clair Obscur: Expedition 33 -film er under arbeid, og ble annonsert allerede før spillet ble utgitt, så vi kommer til å få se mer av denne verdenen på et eller annet tidspunkt. Men med tanke på de sterke meningene spillerne har om gameplayet, er det sannsynlig at de ønsker å sette seg fast i den turbaserte kampen kombinert med parader nok en gang.

Clair Obscur: Expedition 33 er tilgjengelig nå på Xbox Series X / S, PS5 og PC.