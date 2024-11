Clair Obscur: Expedition 33 sin kreativ regissør la inn kontringer i sitt turbaserte kampsystem på grunn av Sekiro

HQ

Å spille Sekiro: Shadows Die Twice kan være en øyeåpnende opplevelse, ser det ut til. Den kreative regissøren bak det kommende RPGet Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, bestemte seg for at han skulle sette litt Sekiro-stil på spillets kampsystem etter å ha spilt FromSoftwares action-stealth-opplevelse.

I en samtale med Edge (via GamesRadar) sa Broche at han "ville lage et turbasert spill, men jeg var også litt utbrent av turbaserte spill, så jeg ville lage noe som føltes friskt. Jeg spilte Sekiro ved siden av, og jeg tenkte: 'Jeg elsker å parere. Hvorfor kan jeg ikke parere i spillet mitt?"

Parering har vært brukt i andre turbaserte rollespill før, men i Clair Obscur: Expedition 33 er det en følelse av likhet mellom pareringene som tilbys og de du ser i Sekiro. "Jeg prøvde å gjøre det mer engasjerende for folk som ikke nødvendigvis liker turbasert kamp, samtidig som jeg beholdt den strategiske kjernen," la Broche til.

Hvis du vil vite hvordan disse pareringene fungerer i spillet, kan du sjekke ut vår forhåndsvisning av Clair Obscur: Expedition 33 her.