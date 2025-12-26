Clair Obscur: Expedition 33 Skuespiller foreslår endring av The Game Awards-kategorien for beste utøver

HQ

Selv om det er lett å se på stemmeskuespilleren bak våre favorittspillkarakterer og si at de var nøkkelaspektet i å bringe dem til live, er det ikke alltid så enkelt. Charlie Cox spilte kanskje Gustave i Clair Obscur: Expedition 33s stemme, men det var Maxence Cazorla som gjorde alt mocap-arbeidet.

I en samtale med Eurogamer snakket Carola om hvordan vi kan gjøre mer for å anerkjenne arbeidet til alle som får en karakter til å føles ekte i et videospill. "Først og fremst var det en utrolig ære for meg at Charlie snakket offentlig og anerkjente arbeidet mitt. Jeg ble dypt rørt av hans ydmykhet og generøsitet," sier han. "Til syvende og sist er det kombinasjonen av disse to forestillingene, sammen med det utrolige skrive- og utviklingsarbeidet, som har gitt opphav til karakteren."

Cazorla er imidlertid ikke sikker på om vi bare bør skille kategoriene mellom stemme- og mocap-forestillinger. "Når det gjelder en potensiell motion capture-kategori, synes jeg det er et ømtålig tema, fordi hvert spill er bygget opp forskjellig", forklarer han. "I dette tilfellet er Clair Obscur et spill der mange av karakterene er skapt gjennom et samarbeid mellom to skuespillere. For eksempel Maelle med Charlotte Hoepffner og Jennifer English, Lune med Estelle Darnault og Kirsty Rider, Verso med Ben Starr og meg selv. I andre spill kan det være én enkelt skuespiller som står for full performance capture, og noen prosjekter involverer til og med stuntutøvere, motion capture-skuespillere og stemmeskuespillere som alle bidrar til samme karakter."

I stedet ønsker han å se en kategori for beste karakter. "Det er noe DICE Awards allerede gjør, og jeg synes det er en veldig intelligent tilnærming ... Dataspill er av natur en samarbeidende kunstform, og karakterer gir gjenklang fordi mange kunstnere gir dem sin sjel. For meg føles det mer logisk å hylle en kategori for beste karakter enn å isolere en enkelt utøver og potensielt usynliggjøre andre."

Game Awards har allerede mange kategorier, men folk kritiserer dem ofte for at de ikke føles tydelige nok. Synes du at Best Character bør legges til?