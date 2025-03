Clair Obscur: Expedition 33 har ikke et kart til spilleren

HQ

Det Belle Époque-inspirerte Clair Obscur: Expedition 33 har vakt manges interesse med sin særegne stil og franske preg, og mye tyder på at det Final Fantasy- og Persona-inspirerte rollespillet kommer til å bli en helt unik opplevelse.

Men det er ikke bare på overflaten at Clair Obscur: Expedition 33 vil skille seg ut, for det byr også på en rekke finurligheter som ikke nødvendigvis forbindes med sjangeren. Hva med for eksempel det faktum at spillet ikke tilbyr et minimap, slik Sandfalls COO nylig kunngjorde på Game Developers Conference.

"Det vil ikke være minikart i nivåene,"

Han forklarte at beslutningen ble tatt for å oppmuntre spillerne til å utforske verden på en mer organisk måte, og at det også passer tematisk med fortellingen der tidligere ekspedisjoner har mislyktes og det ikke finnes noe kart tilgjengelig. Spilleren vil imidlertid ikke være helt uten verktøy, og et kompass vil være inkludert.

<strong> Er mangelen på et minimap noe du synes er interessant, eller er det mer egnet til å skape frustrasjon?