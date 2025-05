Clair Obscur: Expedition 33 Utgiveren sier at Oblivion Remastered-lanseringen ikke skadet salget

HQ

I tidlige forhåndsvisninger visste mange spillere at Clair Obscur: Expedition 33 kom til å bli et av de viktigste samtalepunktene i april 2025. Men så kom The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, og det så ut til at folk kanskje ville velge sitt gamle favorittrollespill fremfor den nyere utgivelsen fra Sandfall Interactive.

Dette viste seg imidlertid ikke å være tilfelle, da Kepler Interactive senior porteføljedirektør Matt Handrahan fortalte The Game Business at Clair Obscur: Expedition 33 til og med kan ha blitt hjulpet av Oblivion Remastered-lanseringen.

"Det gikk så bra som det muligens kunne ha gjort i våre øyne," sa han. "Og nærheten til Oblivion så faktisk ikke ut til å skade oss i det hele tatt. På mange måter tror jeg det bare skapte oppmerksomhet rundt kvalitetsrollespill den uken, og alle tenkte og snakket om sjangeren."

Handrahan snakket også om hvordan Xbox bidro til å heve spillets profil. "Det lot folk forstå hva det var på en måte som jeg tror vi ville ha slitt med å gjøre hvis vi ikke var alliert med Xbox på den måten," sa han. "Vi kunne ikke ha gjort det gjennom en Steam-demo alene, for eksempel. Det hjalp oss med å gjøre krav på dette AA-territoriet på en mye mer selvsikker måte. For det er et vagt område som befinner seg et sted mellom små spill og ekstremt store spill, og det er et stort område."

Clair Obscur: Expedition 33 ble lansert på Xbox Game Pass, men har likevel klart å selge mer enn en million eksemplarer til tross for at det er en del av en abonnementsmodell. Det er vanskelig å si om det ville ha hatt samme suksess uten å være knyttet til Xbox i markedsføringen, men det ser ut til at spillets utgiver Kepler Interactive er fornøyd med samarbeidet.

Clair Obscur: Expedition 33 er ute nå på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC.