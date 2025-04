Clair Obscur: Expedition 33 er allerede en millionselger

HQ

Rett før helgen kunne vi fortelle om den umiddelbare suksessen som Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33 har opplevd, med spillet som nådde en halv million solgte eksemplarer i løpet av 24 timer etter lanseringen. I tillegg til at spillet er et av årets høyest rangerte av kritikerne på Metacritic og et av de best rangerte spillene gjennom tidene av fansen på plattformen, har RPG-spillet, som er utviklet av et team på rundt 30 personer, nå også passert en annen stor salgsmilepæl.

Denne gangen er det den store millionen solgte eksemplarer. Clair Obscur er en millionselger, og det imponerende med dette tallet er at utvikleren spesifikt bemerker at dette ikke tar hensyn til de sannsynligvis mange spillerne som har strømmet til spillet gjennom Game Pass.

Selv om vi vet at RPG gjør det bra på Steam, er det totale antallet spillere noe som Sandfall holder ganske tett på brystet, men hvis spillet har sendt en million eksemplarer, må det totale antallet spillere være høyere. Spørsmålet er hvor mye høyere?