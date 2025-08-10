Clair Obscur: Expedition 33-utvikleren har ingen planer om å utvide med det første

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 Clair Obscur er en stor spillbragd på mange måter, men det som kanskje overrasker folk mest, er når de hører at det ble laget av et team på rundt 30 personer. Ofte antas det at et spill av Clair Obscurs skala trenger hundrevis av mennesker, men spilldirektøren Guillaume Broche har ikke mange planer om å utvide.

I en samtale med Automaton avslørte Broche at han mener at teamet i Sandfall er ganske perfekt for ambisjonene. "Jeg tror at jeg foreløpig foretrekker å jobbe som et lite team," sa han. "Jeg er ikke sikker på hvor stort 'et ideelt team' ville vært (ler). Men når det gjelder å lage et turbasert rollespill til full pris, tror jeg at teamet vi har nå er akkurat passe stort."

Broche sa også at de hadde intervjuet over 200 personer før de bestemte seg for de rette medarbeiderne. I stedet for å velge erfarne veteraner, var Broche mer opptatt av kandidater med riktig tankesett.

"På den tiden hadde både VFX-artisten og karakterdesigneren vår nettopp gått ut av college, og dette spillet var deres første jobb noensinne. Siden de hadde svært lite arbeidserfaring, hadde de heller ikke så mange forestillinger om hvordan arbeidet skulle være - noe jeg tror var bra, for de klarte å tilpasse seg vår særegne arbeidsstil," sier han.

Etter hvert som budsjettene øker og utviklingsteamene blir større, vil vi kanskje se flere studioer som Sandfall Interactive dukke opp med tiden. En ting er i hvert fall sikkert: Uansett hvor mange som jobber hos Sandfall, er det millioner av øyne som følger med på hva de kommer til å gjøre.