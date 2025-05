Clair Obscur: Expedition 33 var veldig annerledes i sitt opprinnelige utkast

HQ

Noe som imponerte mange med Clair Obscur: Expedition 33 siden det ble avslørt, var spillets konsept. Verden var delt opp i ulike deler, og folk levde bare til de var i en viss alder før de omkom i hendene på Paintress - alt virket veldig unikt.

Men ifølge hovedforfatter Jennifer Svedberg-Yen kunne historien for spillet ha vært veldig, veldig annerledes. I en samtale med TheGamer avslørte hun at et tidlig utkast involverte zombier, romvesener og mer.

"Spillingen ville ha vært lik," sa hun. "Men historien var helt annerledes. Det foregikk i et steampunk-viktoriansk England med zombier, romvesener og forskjellige ting."

Regissør Guillaume Broche bestemte seg til slutt for at dette ikke var den visjonen han ønsket å gå videre med. "Guillaume ringte meg, og han sa bare: 'Greit, reboot. Vi starter fra scratch'", sier hun. Avgjørelsen skal ha kommet etter en samtale der investorer fortalte Broche at han kunne tenke større med prosjektet.

Clair Obscur: Expedition 33 er ute nå for PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC.