Clair Obscur: Expedition 33 vinner Årets spill på The Game Awards

Det var mange fremragende spill på The Game Awards i år, men ut fra vinnerne å dømme skulle man tro at det var et ensporet løp. Clair Obscur: Expedition 33 vant for beste fortelling, beste rollespill, beste spillregi og mer, og akkurat nå fullførte det feiingen med en seier for årets spill.

Det franskproduserte spillet fikk trofeet av en annen franskmann i Nicolas Doucet, regissøren av fjorårets vinner Astro Bot. For mange spillere fortjener Clair Obscur: Expedition 33 å ta hjem topprisen, men det kommer garantert til å bli en het debatt på nettet etter kveldens resultater på grunn av kaliberet til spillene som ble utgitt i 2025.

Teamet tok seg god tid på scenen, noe som var litt rart med tanke på hvor mye tid de hadde hatt der allerede, men det var et herlig øyeblikk å se dem dele en klem før de ble applaudert av rollebesetningsmedlemmene Jennifer English og Ben Starr.

Spillregissør Guillaume Broche dedikerte seieren til teamet i Sandfall Interactive, som alle hadde blitt tatt med til The Game Awards. Han takket også skuespillere, spilltestere og til og med YouTubere som hadde hjulpet til med å lage opplæringsprogrammer om hvordan man lager videospill. Hans siste takk gikk til spillerne, som selvfølgelig spredte sin kjærlighet til dette fantastiske spillet.