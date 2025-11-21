Clair Obscur plukker opp en stor GOTY-seier på Golden Joystick Awards 2025

HQ

Selv om det er mange spill som absolutt faller inn i GOTY-samtalen i 2025, ser det ut til at bransjen begynner å slå seg ned på Clair Obscur: Expedition 33 som spillet som virkelig tar kaken.

I det minste var det tilfelle på Golden Joystick Awards i går kveld. Clair Obscur: Expedition 33 vant ikke bare Ultimate Game of the Year, men det vant også seire for beste visuelle design, beste historiefortelling, beste lydspor og scoret Jennifer English og Ben Starr prisene for henholdsvis beste hovedrolleinnehaver og beste birolleinnehaver.

Sandfall Interactive plukket også opp prisen for Årets studio, noe som virker passende med tanke på hvor mye det gikk mot bransjens normer og ble belønnet for det. Andre steder er prisene ganske delte. Peak vant for beste flerspiller og Streamers 'Choice. GTA VI fikk to priser for å ha den beste traileren og for å være det mest ettersøkte spillet, men resten er en blanding du kan lese nedenfor (via GamesRadar) :