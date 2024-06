Clair Obscure: Expedition 33 vist i syv nye skjermbilder

HQ

Et av spillene som ble vist frem under Xbox Games Showcase på søndag var Clair Obscur: Expedition 33, som utspiller seg under den såkalte La Belle Epoque i Frankrike (mellom 1871 og 1914).

Her får vi innta rollene til (minst) fire karakterer i et turbasert eventyr med et tøft eventyr foran seg, nemlig å få slutt på Paintress' dødssyklus. Så hvem eller hva er Paintress og hvilken dødssyklus? Vel, her er hvordan premisset er beskrevet i sin offisielle synopsis :

"En gang i året våkner Paintress og maler på monolitten sin. Maler sitt forbannede nummer. Og alle i den alderen blir til røyk og forsvinner. År for år tikker tallet nedover, og flere av oss blir utslettet. I morgen våkner hun og maler "33". Og i morgen drar vi ut på vårt siste oppdrag - å tilintetgjøre malerinnen, så hun aldri kan male døden igjen. Vi er Ekspedisjon 33."

Clair Obscur: Expedition 33 kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X neste år, og det vil være inkludert i Game Pass-abonnementet ditt fra dag én.

Nå har vi også en haug med nye skjermbilder å vise deg.