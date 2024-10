Clayster har trukket seg fra Call of Duty-konkurranser

HQ

Etter en utrolig vellykket og lang karriere som profesjonell Call of Duty -spiller, har James "Clayster" Eubanks bestemt seg for at det er på tide å kalle det en dag og trekke seg fra handlingen. Som bekreftet i et innlegg på sosiale medier, kommenterer Clayster :

"Jeg vil aldri kunne takke alle involverte, men fra bunnen av mitt hjerte TAKK til alle som gjorde pro CoD til en mulig karrierevei. Jeg har levd en velsignelse hver eneste dag siden jeg begynte med dette, og jeg ville ikke ha endret en eneste ting ved det. Det føles surrealistisk å si at jeg er ferdig, men jeg er virkelig så takknemlig for muligheten jeg har hatt til å leve det livet jeg har."

I løpet av sin tid i konkurransekretsen har Clayster spilt for en rekke organisasjoner i stort sett alle de største Call of Duty -titlene de siste 15+ årene. Dette har kulminert i flere verdensmesterskap, hvorav han vant to back-to-back i 2019 og 2020, en bragd bare to andre spillere kan sette på CV-en sin.