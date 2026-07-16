Cliff Bleszinski, skaperen av Gears of War, oppfordrer spillere til å «slutte å la seg trekke inn i meningsløse kulturkriger» i forkant av lanseringen av E-Day

HQ

I dag preger kulturkrigene en liten, men høylytt del av nettdiskusjonene rundt videospill, spesielt de som er laget av «vestlige» utviklere. Inkluderer du en person med annen hudfarge? Da er du «woke». Lager du en homofil karakter? Woke. Lager du et spill som flopper? Woke. Lager du et spill som selger i millionvis med «woke»-elementer? Nei, da slipper du unna fordi det ikke passer inn i agendaen. Det er slitsomt, og en person som er lei av det hele, er Gears of War-skaperen Cliff Bleszinski.

I et svar til noen som hadde lagt ut et antisemittisk, homofobisk og virkelig forferdelig bilde under en tweet fra Bleszinski, valgte den tidligere direktøren i Epic Games å ikke la seg provosere, men ba i stedet om at så få mennesker som mulig skulle la seg trekke inn i kulturkrigene.

«Slutt å la dere trekke inn i disse tullete kulturkrigene, folkens. Det er de som provoserer til sinne som tjener på og pisker opp sinnet deres – glem aldri det,» skrev Bleszinski, etter kritikk av at Gears of War inkluderte en kvinnelig karakter med annen hudfarge som kanskje, eller kanskje ikke, tilhører LGBT-miljøet. Gears-skaperen sa også at den samme gruppen som hevder å være langvarige fans av serien, også ville ha blitt opprørt over inkluderingen av Bernie, en karakter som har vært med siden 2008.

Gears of War: E-Day lanseres 6. oktober for PC og Xbox Series X/S.