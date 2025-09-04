Clive Barker var "veldig fornøyd" med Hellraiser: Revival-spillet

HQ

Clive Barkers Hellraiser: Revival ser ut til å bli en ekte fortsettelse av serien med en ny historie, gamle fiender og masse blod, innvoller og gørr som vi kan oppleve i videospillform for første gang. Men på Gamescom lurte vi på om det noen gang var en idé å gjenskape filmene i et videospill, eller gjøre en nyfortelling av historiene deres.

Vi spurte assisterende spillregissører Aleksandra Pelivanoić og Srđan Nedić om det opprinnelige konseptet de kom opp med for spillet på Gamescom, og de fortalte oss at det aldri var en plan å avvike fra en ny historie i Hellraiser-universet. "Vi visste fra starten av at vi ville fortelle en ny historie i Hellraiser-universet", sa Nedić. "Og vi hadde Clive [Barker] med oss fra starten av prosjektet. Så hans innsikt, innspill og tilbakemeldinger var avgjørende for at vi kunne lage den originale historien, men som fortsatt foregikk i denne verdenen."

"Vi beholdt mange originale elementer fra filmene, men vi følte at en ny original historie ga mening, og Clive Barker samarbeidet med oss om det, og han var veldig fornøyd med det," la Pelivanoić til. "Han sa til og med at dette er Hellraiser, så vi var også glade for det."

Sannsynligvis de beste nyhetene du kan håpe på når du lager Hellraiser-videospillet, egentlig. Hvis du vil høre mer om hvorfor Clive Barker var begeistret for Hellraiser: Revival-spillet, og hvilken rolle Pinhead spiller i spillet, sjekk ut hele intervjuet nedenfor :