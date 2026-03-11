Clive Barkers Hellraiser: Revival viser frem mer blodig og voldelig gameplay

HQ

Annet enn 2026 vet vi faktisk ikke når Clive Barkers Hellraiser: Revival vil debutere på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Dette har ikke hindret utvikleren Saber Interactive fra å vise frem og snakke om spillet ved enhver anledning, og på denne fronten har det nå kommet en utviklerdagbok som går nærmere inn på produksjonen av det blodige og voldelige skrekkspillet.

I det lange klippet får vi se massevis av ekstra gameplay og informasjon om spillet, alt mens Doug Bradley dukker opp for å diskutere å returnere som Pinhead for prosjektet, en opplevelse han syntes var ganske hyggelig, da det betydde at han ikke trengte å gå gjennom timevis med sminke- og protesebehandlinger for å spille den ikoniske karakteren, som det var tilfelle for live-action-versjonen.

Det utviklerdagboken ikke utforsket, var den nevnte manglende lanseringsdatoen, som som det ser ut, forblir en gang i 2026. Sjekk ut det lange nye klippet nedenfor.