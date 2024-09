Clockwork Revolution teamet forsterket med VFX-artist fra Marvels Spider Man 2

HQ

En tittel som overraskende nok manglet på sommerens Xbox Games Showcase var Clockwork Revolution, som utvikles av rollespillhjernene i Inxile Entertainment. I fjor fikk vi en første titt på tittelen under den formelle kunngjøringen på Xbox Games Showcase 2023, men siden da har det vært ganske stille.

Det eneste vi egentlig har hørt har vært at flere personer fra det nedlagte studioet Volition (Saints Row-serien) har dannet Shapeshifter Games, som for tiden aktivt hjelper til med utviklingen. Men nå avslører Xbox-insider Klobrille at vi kanskje kan øke håpet for det grafiske aspektet av eventyret, fordi Inxile Entertainment har blitt forsterket av Jeff A. Johnson. Johnson, som skriver på sin LinkedIn:

"Jeg er glad for å bli med i dette teamet med en dyp RPG-arv på franchisene "The Bard's Tale" og "Wastelands", blant andre titler. Jeg skal jobbe med et prosjekt som allerede har skapt stor begeistring i Xbox Game Studios-familien - "Clockwork Revolution". Hold utkikk etter dette actionfylte, tidsreisende FPS RPG-steampunkeventyret!"

Han har tidligere jobbet som grafisk designer for flotte spill som Call of Duty: Black Ops 3, Gears Tactics, Marvel's Spider Man 2 og det kommende Marvel's Wolverine. Nå er han VFX Lead på Clockwork Revolution, noe som forhåpentligvis betyr at vi har et virkelig lekkert rollespill å se frem til - når det slippes, noe som er estimert til sent i 2025 eller kanskje mer sannsynlig 2026.