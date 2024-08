Cloud9 avduker sitt Call of Duty: Modern Warfare III -lag

HQ

Cloud9 har gjort sin retur til en verden av konkurransedyktig Call of Duty offisiell. Den amerikanske organisasjonen kjøpte nylig New York Subliners Call of Duty League organisasjon og har siden omdøpt den til Cloud9 New York, og bekreftet at vaktlisten vil holde seg rundt for å representere den på den kommende Esports World Cup og kanskje til og med utover.

Dette betyr at Paco "HyDra" Rusiewiez, Matthew "KiSMET" Tinsley, Daunte "Sib" Gray og Cesar "Skyz" Bueno vil fortsette å utgjøre den aktive vaktlisten mens hovedtreneroppgaver faller til Ehsan "DREAL" Javed og assistenttreneroppgaver lander på Troy "Sender" Michaels 'tallerken.

Arrangementet Call of Duty: Modern Warfare III Esports World Cup starter i dag, og etter dette forventer vi at Call of Duty League vil være tilbake før utgangen av året.