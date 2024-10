Cloud9 bekrefter sin 2025 Call of Duty League-liste

HQ

Helt siden Cloud9 overtok New York Subliners Call of Duty League-organisasjonen og deretter snart fortsatte med å løslate laget som tidligere representerte det, har vi lurt på hvem som blir sett på for å spille på denne ommerkede vaktlisten. Nå vet vi det.

C9 har bekreftet sin liste for CDL-sesongen 2025. Fem personer har blitt signert, hvorav fire utgjør den aktive vaktlisten og den siste fungerer som hovedtrener. Når det gjelder hvem disse menneskene er, kan du se hele laget nedenfor.



Dillon "Attach" Price



Kyle "Kremp" Haworth



Makenzie "Mack" Kelley



Daunte "Sib" Gray



Lamar "Accuracy" Abedi som hovedtrener



Denne stallen vil bli kjent som Cloud9 New York, og vi forventer å se dem i aksjon senere i år når CDL forhåpentligvis vender tilbake for å sparke i gang sesongen 2025 før nyttårsskiftet.