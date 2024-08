Cloud9 kjøper Entitys Dota 2 -team

HQ

Cloud9 har utvidet seg til forskjellige konkurransedyktige markeder for sent med esportsorganisasjonen som nylig anskaffet et Call of Duty League -team. Men for å legge til dette, vil C9 nå også bekrefte sin posisjon i Dota 2 plass også, ettersom den har skaffet seg en liste for å konkurrere i The International 2024 også.

I et utvidet partnerskap med BC.Game har C9 anskaffet Entitys Dota 2 -vaktliste, som nå vil bli kjent som Cloud9 BC.Game Dota 2 fremover. Vaktlisten vil først konkurrere under denne nye navnebroren på The International 2024 i løpet av de kommende ukene.

Når han snakket om oppkjøpet, uttalte C9s administrerende direktør Jack Etienne, "Dota 2 har en spesiell plass i Cloud9s historie som et av de første spillene vi har gått inn som en organisasjon. BC.GAMEs engasjement for å støtte lagene våre og skape engasjerende innhold for fansen vår er uvurderlig. Dette samarbeidet gjør det mulig for oss å bringe enda flere spennende opplevelser til Cloud9-fellesskapet, hedre fortiden vår og samtidig se frem mot en lovende fremtid på Dota 2."

Dette er det andre store partnerskapet mellom C9 og BC.Game, ettersom sistnevnte nylig ble signert som førstnevntes offisielle spill- og sportsbettingpartner i 2022.