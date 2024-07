Cloud9 kjøper tre Counter-Strike-spillere, avslører hele det fornyede laget

HQ

Cloud9 har stått overfor noen få problemer med å administrere et Counter-Strike 2 -lag i det siste, ettersom organisasjonen har vært gjennom en rekke spillere, gjort flere signeringer, gitt ut mange andre stjerner, og alt bare siden april. Den siste gjenoppbyggingen er i det minste endelig over, og nå har C9 et nytt CS-lag å vise frem.

Laget ser både Sergey "Ax1Le" Rykhtorov og Kirill "Boombl4" Mikhaylov opprettholde sine posisjoner på den aktive oppstillingen, og støttes nå av ex-OG-medlem Nikita "HeavyGod" Martynenko, ex-Amkal Esports stjerne Kaisar "ICY" Faiznurov, og ex-TSM-spiller Timofey "interz" Yakushin, som alle er anskaffet av C9 fra i går.

Dette laget vil neste gang prøve å bevise seg på BLAST Premier: Fall Groups, som vil bli avholdt mellom 26. juli og 4. august.