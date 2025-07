Cloud9 og GAM Esports blir de to første lagene som blir slått ut av League of Legends 'Esports World Cup-arrangement

HQ

I går så den første handlingsrunden skje for Esports World Cups League of Legends -arrangement, da gruppespillet begynte og så flertallet av kampene skje. Faktisk ble det spilt totalt seks kamper, og de seks kampene var nok til å se to organisasjoner gå videre til knockout-braketten, to bli eliminert og sendt hjem, og fire gjenstår i limbo og kjemper om de to siste knockout-plassene.

De kvalifiserte lagene er G2 Esports og Hanwha Life Esports, som begge er ubeseiret så langt. De utslåtte lagene er Cloud9 og GAM Esports, som begge tapte begge kampene de spilte i går. De fire gjenværende lagene er FlyQuest og Furia (som skal spille mot hverandre om en knockout-plass) og CTBC Flying Oyster og Movistar KOI (som også skal kjempe om en knockout-plass).

Med dette i bakhodet vet vi nå hvordan knockout-braketten blir arrangert. Se det nedenfor :



Gen.G Esports vs. Vinneren av FlyQuest / Furia



Bilibili Gaming vs. G2 Esports



Anyone's Legend vs. Hanwha Life Esports



T1 vs. Vinneren av Movistar KOI / CTBC Flying Oyster



De siste gruppespillkampene og de to første kvartfinalene spilles i dag, mens de to siste kvartfinalene spilles i morgen.