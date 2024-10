Cloud9 og Sony Inzone slår seg sammen for Call of Duty-partnerskap

HQ

Vi forventer å lære mye mer om neste sesong av Call of Duty League i løpet av de kommende ukene, alt siden Call of Duty: Black Ops 6 lanseres senere denne uken. Vi forventer, som tidligere år, at sesongen starter i desember før vi har litt pause i løpet av høytiden / nyttårsperioden, noe som betyr at konkurransedyktig handling kan starte innen seks uker. Med det potensialet i tankene har Cloud9 signert en partnerskapsavtale med Sony som dreier seg om Call of Duty.

Avtalen vil se C9s team og spillere utstyrt med de nyeste Sony Inzone-dingsene og teknologien, i et forsøk på å hjelpe dem med å lykkes i CDL-sesongen 2025. Dette vil for det meste omfatte M10S-skjermene, enheter som er rettet og designet for spill med lav latenstid og høy oppdateringsfrekvens. I hovedsak skytterterritorium.

Avtalen inkluderer også en planlagt $ 10,000-turnering, kreativt kalt Sony Inzone $10K Tournament, hvor "toppnivå Call of Duty-spillere" vil kjempe om en del av premiepotten.

Når vi snakket om avtalen, la C9s administrerende direktør og medstifter, Jack Etienne, til: "Vi leter hele tiden etter måter å hjelpe spillerne våre med å forbedre seg, og å samarbeide med Sony og bruke INZONE-skjermene deres er et stort skritt mot å sikre at laget vårt konkurrerer på høyeste nivå. Sonys teknologi gir oss et avgjørende forsprang, slik at spillerne våre kan presse sine grenser og nå sitt fulle potensial."

Når CDL kommer tilbake, vil C9s lag bli sett på som Cloud9 New York, alt siden den amerikanske organisasjonen kjøpte og overtok New York Subliners franchise-sporet.