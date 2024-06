Cloud9 oppdaterer sin Halo Championship Series-liste

HQ

Cloud9 har tatt det som kan virke som en helt gal beslutning. Rett i forkant av London Major for Halo Championship Series har esportsorganisasjonen bestemt seg for å justere sitt Halo -lag massivt, slippe to medlemmer og signere to erstatninger.

Både Drew "Diagram" Lopez og Abel "Rammyy" Garcia er løslatt fra Cloud9, med Sabur "Sabinater" Hakimi og Ayden "Suspector" Hill signert som erstatninger for å fylle ut den aktive vaktlisten.

Cloud9 starter sin HCS London Major -kampanje i dag, når de møter FaZe Clan og deretter Complexity i ettermiddag.