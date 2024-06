Cloud9 rapporterte å være klar til å gå tilbake til konkurransedyktig Call of Duty

HQ

Cloud9 har ikke konkurrert på toppen av Call of Duty esports på noen år, men hvis en fersk rapport er noe å gå etter, vil alt dette snart endre seg.

Sheep Esports hevder at den nordamerikanske esportsorganisasjonen for tiden er i ferd med å samarbeide med New York Subliners Call of Duty League team i forkant av Esports World Cup, alt som en del av sitt forsøk på å øke sin tilstedeværelse på arrangementet. Dette er da satt til å tjene som grunnlag for et fullstendig oppkjøp av laget, noe som betyr at C9 vil eie en av de 12 CDL-organisasjonene.

Hvis dette ender opp med å bli tilfelle, vil vi sannsynligvis se et annet Subliners -utseende på vei inn i CDL-sesongen 2025, ettersom oppkjøpet sannsynligvis enten ikke vil bli fullført eller bli fullført uten at det gjenstår nok tid til at noen meningsfulle endringer kan gjøres før 2024-sesongen avsluttes i løpet av de kommende månedene.