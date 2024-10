Cloud9 signerer to Valorant stjerner og bekrefter 2025-listen

HQ

Bare forleden dag rapporterte vi om nyheten om at Cloud9 dro med to av sine Valorant stjerner. Det viser seg at vi ikke måtte vente lenge før vi fikk en kunngjøring om hvem som skulle bli med på laget som erstatninger.

Fordi C9 har avslørt at Daniel "Rossy" Abedrabbo og Victor "v1c" Truong har sluttet seg til laget, og at de vil konkurrere sammen med Kaleb "elg" Jayne, Francis "OXY" Hoang og Erick "Xeppaa" Bach på hoved- og komplett vaktliste for sesongen 2025.

Siden vi fortsatt er i lavsesongen for konkurrerende Valorant, venter vi på å høre offisiell informasjon om sesongen 2025, men vi kan uten tvil forvente at det blir action igjen en gang i januar/februar.