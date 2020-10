Du ser på Annonser

Har du noen gang drømt om å kjøre en flyvende bil i et neonbelyst, regntungt landskap i beste Blade Runner-stil? Eller har du tenkt at drømmejobben må være å overta taxisjåførjobben til Korben Dallas i Det femte element? I så fall vil det tyske indie-teamet Ion Lands gjerne be om din oppmerksomhet, for de har nå utviklet et spill som er rettet mot akkurat slike som deg. Etter å ha lansert spillet til PC i april er Cloudpunk nå ute til PS4, Xbox One og Switch, akkurat i tide til å mette cyberpunk-hungrige sjeler mens de venter på et annet stort cyberpunk-spill.

Premisset for Cloudpunk er lovende, i det minste på papiret. Vi befinner oss flere tusen år frem i tid i megastorbyen Nivalis, der tårnhøye bygninger strekker seg langt opp i det tåkelagte, regntunge landskapet. Du inntar rollen som Rania, ei ung jente fra det landlige øst, som nå har flyttet motvillig til Nivalis for å tjene nok penger til at hun kan holde inkassobyrået unna. Vi følger henne under hennes første natt som sjåfør for Cloudpunk, et transportselskap som frakter diverse gods av den halvveis ulovlige typen. Hele historien foregår i løpet av én natt, hvor Rania får et tøft møte med virkeligheten i Nivalis.

Førsteinntrykket av Cloudpunk er absolutt lovende. Det neonbelyste landskapet er fascinerende, og det regntunge været gjør at man umiddelbart kjenner på cyberpunk-følelsen. Det samme gjør også de flyvende bilene, og det tar ikke lang tid før du lærer deg å manøvrere kjøretøyet ditt i alle retninger. For å få ekstra høy fart bør du kjøre i de designerte motorvei-sonene, men du står fritt til å kjøre hvor som helst. Verre er det med parkering, som du kun kan gjøre på designerte parkeringsplasser, men du lærer deg raskt å finne nærmeste parkeringsplass og gå den siste nødvendige etappen til fots for å levere varene du frakter.

Det grafiske inntrykket vil imidlertid være avhengig av hvilken konsoll man spiller på. Da denne testen ble gjennomført på Switch var det meste av byen innhyllet i en konstant tåke, og det var vanskelig å se bygninger før de noen ganger plutselig var rett foran bilen. En rask kikk på PC-versjonen viser at andre versjoner av spillet er langt mer detaljerte, hvor bylandskapet strekker seg så langt øyet kan se. Bildehastigheten er også svært variabel i Switch-versjonen, og hver gang man kjører inn i en ny bydel vil man først få en lasteskjerm før bildet stopper opp i noen sekunder så snart bilen kommer ut av tunnelen til den nye bydelen. Dette gjør at spillopplevelsen blir dårligere dersom man plukker opp Switch-versjonen fremfor andre utgaver av spillet.

Uansett hvilken versjon man velger, kommer man ikke utenom den grafiske stilen Ion Lands har valgt. Hele spillet er bygget opp i form av tredimensjonale kuber, og gir spillet en slags Minecraft-følelse, særlig hvis man velger førstepersonsperspektiv når man går rundt i byen. Dette vil nok falle i smak hos noen, men for min del klarer ikke utviklerne å få denne stilen til å se like bra ut som sin inspirasjonskilde, noe som dessverre gir spillet en First Price Minecraft-look. Dette er synd, for mens man kjører rundt kan spillet se svært bra ut (selv på Switch), særlig når det kommer til lyseffekter. Måten billyktene gir gjenskinn i regnet er fortsatt en av de mest imponerende delene av spillet rent visuelt sett. Når musikken i tillegg kicker inn med noen av de beste sporene sine, er opplevelsen slettes ikke verst. Det er ikke et veldig originalt lydspor vi får servert her, men det gjør jobben sin.

Cloudpunks største problem er likevel ikke de tekniske begrensningene i Switch-versjonen eller den tvilsomme grafiske stilen, men mangelen på originalitet. Det tar ikke lang tid før man oppdager at spillet har lite å by på når førsteinntrykket har lagt seg. Det er rett og slett ikke noe originalt innhold å finne her, og Cloudpunk føles som et svært generisk cyberpunk-spill man har sett før. Historien er kjedelig og uten spennende tvister, rollefigurene makter aldri å engasjere, og byen er tom for innhold med unntak av oppdragene man får servert underveis i historien. Dialogen er relativt kjedelig og viser at utviklerne ikke har engelsk som morsmål, for her dukker det opp flere skrivefeil som burde vært luket ut før spillet ble publisert. Bedre blir det heller ikke av at spillet er plaget av stemmeskuespill som i beste fall kan kalles middelmådig. På det beste høres det ut som at skuespillerne bare ikke bryr seg, men på det verste får man servert dialekter og stereotyper som er så overdrevne at det gjør vondt å høre på. I løpet av de timene det tar å spille Cloudpunk klarer det aldri å vekke noen som helst form for engasjement.

I tillegg til det generelt kjedelige innhold er Cloudpunk heller ikke feilfritt på konsoll. Flere bugs dukker opp underveis og hemmer spillopplevelsen. Du har dialoger der stemmeskuespillet ikke spilles av samtidig som teksten vises på skjermen, og noen ganger kan rollefigurer du har møtt på tidligere gjenta akkurat den samme dialogen du har hatt med dem tidligere før de går videre til den nye dialogen. Noen ganger kan du få belønningen for gamle oppdrag på om igjen, til tross for at det er flere timer siden du fullførte oppdraget og mottok betalingen første gang. Det verste er likevel når man får servert et gammelt oppdrag på nytt, noe som resulterer i at du får en oppdragsmarkør på kartet du ikke kan bli kvitt fordi oppdraget allerede er fullført tidligere. Jo lengre ut i spillet man kommer, jo mer irriterende blir feilene etter hvert som de hoper seg opp.

Cloudpunk er et spill som kunne ha levert en interessant cyberpunk-opplevelse, men dessverre faller spillet gjennom på grunn av tekniske problemer og en uinteressant historie. Mangelen på originalitet og kreativitet gjør at spillet fort blir gjentakende, og den lille følelsen av nysgjerrighet man har i starten blir raskt skylt bort. Med litt mer finpuss og et skarpere manus kunne dette spillet ha hevet seg over mengden, men det er dessverre ikke det nivået Cloundpunk befinner seg på.