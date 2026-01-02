Clovers gir en oppdatering om Okami Sequel, "utgivelsen er fortsatt et stykke unna"

HQ

Utvikler Clovers, kreativt ledet av den berømte japanske veteranutvikleren Hideki Kamiya, har ringt inn det nye året ved å dele en oppdatering med fansen om den pågående oppfølgeren til Okami.

I et blogginnlegg skrevet av president og administrerende direktør Kento Koyama blir vi fortalt litt mer om det kommende prosjektet og hvordan Clovers ikke er klar ennå til å dele mer ettersom det for øyeblikket er i skyttergravene og fortsetter å jobbe med spillet.

"Vi jobber hardt med Okami Sequel. Selv om utgivelsen fortsatt er et stykke unna, kan vi ikke vente med å få det ferdige spillet i hendene dine. Vi kommer til å fortsette å jobbe utrettelig i år for å levere en opplevelse som overgår forventningene til spillere over hele verden."

Kamiya la også kort til at "vi har satt sammen et elitelag av dyktige fagfolk med felles idealer. Og selv om kaoset er like livlig som alltid, er dagene våre fylt med glede og kreativitet."

Denne formuleringen tyder på at hvis du har ventet spent på dette prosjektet, bør du kanskje forvente å vente litt lenger, siden det ikke ser ut til at studioet forbereder seg på å sende ut senere i år. Et år er likevel en lang stund, så kanskje dette kan endre seg.