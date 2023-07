CMA vil fatte sin endelige beslutning om fusjonen mellom Microsoft og Activision Blizzard King i slutten av august.

HQ

Storbritannias Competition and Markets Authority har kunngjort at de ikke lenger vil ta den endelige avgjørelsen om Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King for 68,7 milliarder dollar i neste uke.

Som Gamesindustry.biz rapporterer, har tilsynsmyndigheten avslørt at den har utsatt fristen for avgjørelsen med seks uker, noe som betyr at vi nå vil få en endelig avgjørelse innen 29. august 2023, i stedet for 18. juli 2023 som opprinnelig var angitt.

Det betyr at det fortsatt er en mulighet for at CMA ikke vil blokkere fusjonen, ettersom denne skulle ha trådt i kraft innen fristen 18. juli. Microsoft vil selvsagt forsøke å bruke denne forlengelsen til å endre CMAs oppfatning av avtalen og i stedet få den godkjent i Storbritannia.

Den utsatte fristen vil sannsynligvis bety at Microsoft og Activision selv må forlenge oppkjøpsfristen, noe som vil medføre at Microsoft må kompensere Activision med 3 milliarder dollar. Selv om det er mulig at avtalen blir fullført før fristen 18. juli, forutsatt at CMA til slutt godkjenner den.