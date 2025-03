Coco 2 annonsert av Pixar, lanseres i 2029

Ut av det blå har Pixar annonsert den neste oppfølgeren på sin filmplan. Og det blir den elskede Coco, den Oscar-vinnende musikalfilmen fra 2017 om den meksikanske De dødes dag. Filmen har fått tittelen Coco 2, og ble annonsert gjennom Pixars sosiale medier, og bekreftet en utgivelsesdato i 2029. Kunngjøringen kom som en del av selskapets aksjonærmøte.

Vi vet at de opprinnelige regissørene Lee Unkrich og Adrian Molina kommer tilbake, med Mark Nielsen som produsent. Bob Iger, Disneys administrerende direktør, sa at "Selv om filmen bare er i de innledende stadiene, vet vi at den vil være full av humor, hjerte og eventyr" (via Variety).

Coco 2 føyer seg til listen over kommende filmer for Pixar, som for øyeblikket inkluderer to originale filmer (den lenge forsinkede Elio, som endelig slippes i juni, som fikk en trailer denne uken) og Hopper i mars 2026. Den vil bli etterfulgt av Toy Story 5 i juni 2026, Incredibles 3 på en ukjent dato og Coco 2 i 2029.