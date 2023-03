Code Vein har passert tre millioner solgte eksemplarer

HQ

Bandai Namco har annonsert at det japanske actionrollespillet Code Vein nå har passert tre millioner solgte eksemplarer. Tittelen, som debuterte tilbake i september 2019, har oppnådd bragden på rundt 42 måneder, og for å feire milepælen har et takkebilde blitt delt - du kan se det i tweeten nedenfor.

Denne milepælen kommer også kort tid etter at Code Vein ble lagt til som en av de månedlige PlayStation Plus-titlene for mars, noe som uten tvil ga det et dytt.

Hvis du ikke har spilt Code Vein ennå, kan du finne vår anmeldelse av spillet her for å se våre fulle tanker.